Malkara'da çam kese böcekleri bal ormanına zarar verdi
Malkara ilçesinde çam kese böceklerinin Atatürk Bal Ormanı'na zarar verdiği bildirildi.
12.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:20
Malkara ilçesinde çam kese böceklerinin Atatürk Bal Ormanı'na zarar verdiği bildirildi.
Atatürk Bal Ormanı'nda bal üreticiliği yapan Oktay Bitgin, 350 dönümlük alanda ortaya çıkan çam kese böceklerinin, ağaçlara zarar verdiğini söyledi.
Bu böceklerin ağaçların kurumasına neden olduğunu anlatan Bitgin, "Bunlara bir an önce çözüm bulamazsak ormandaki bütün çam ağaçları yok olup gidecek. İçeride birçok balcı var. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz." dedi.
Orman İşletme Şefliği yetkilileri ise çam kese böcekleriyle mücadele başlatıldığını bildirdi.
Atatürk Bal Ormanı'nda bal üreticiliği yapan Oktay Bitgin, 350 dönümlük alanda ortaya çıkan çam kese böceklerinin, ağaçlara zarar verdiğini söyledi.
Bu böceklerin ağaçların kurumasına neden olduğunu anlatan Bitgin, "Bunlara bir an önce çözüm bulamazsak ormandaki bütün çam ağaçları yok olup gidecek. İçeride birçok balcı var. Bir an önce önlem alınmasını istiyoruz." dedi.
Orman İşletme Şefliği yetkilileri ise çam kese böcekleriyle mücadele başlatıldığını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Malkara, Güncel
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