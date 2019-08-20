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Malkara'da çiftçilere hibe destekleri anlatıldı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Malkaralı çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

20.08.2019 15:08 Malkara'da çiftçilere hibe destekleri anlatıldı
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Malkaralı çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malkara Ziraat Odası Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, çiftçilerin desteklerden yeterince faydalanabilmeleri için tarım ve hayvancılıkla ilgili destekleme konularında ayrıntılı bilgilendirmede bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürü Pasin Akbulut, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı bilgilendirme toplantılarının devam edeceğini, konuyla ilgili bilgi almak isteyenlerin Tarım İlçe Müdürlüğü'ne başvurmaları halinde bilgi alabileceklerini belirtti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: İHA

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