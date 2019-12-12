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Malkara'da çobanlık kursuna rekor katılım

Malkara Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Tekirdağ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu rekor katılımla başladı.

12.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:39Malkara'da çobanlık kursuna rekor katılım
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde gerçekleştirilen 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu rekor katılımla başladı.

104 saat olarak planlanan kursun açılışına, Tekirdağ İl Tarım Müdürü Oktay Öcal, İlçe Tarım Müdürü Pasin Akbulut, Tekirdağ İl Tarım Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Tolga Özkan, Tekirdağ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Cemalettin Toluca ile 84 kursiyer katıldı.

Malkara İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Eğitimci Veteriner Hekimler, Ferhat Sinan Yılmaz, Ömer Bilal Özcan ve Yusuf Akın tarafından 16 Saat İş Sağlığı Güvenliği ile 88 saat Sürüyü yönlendirme, Sürünün Beslenmesi, Sürü Bakımı ve Sürü Sağlığı ile ilgili eğitim verilecek.

Öte yandan, 100 Baş Anaç Koyunu olan ve Sürü Yönetimi Belgesine sahip kişileri kendi işletmelerinde çalıştıran üreticilerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 5 bin lira destek alacakları belirtildi.

Malkara'da günde 240 ton süt çıkıyor

Sürü yönetimi kursu hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım Müdürü Oktay Öcal, "Çiftçi Eğitim Kurslarını önemsiyoruz. Malkara Hayvancılığın yoğun olduğu ilçemiz. Sürü yönetimi kursumuz başlıyor. Malkara'da günde 240 ton süt üretilmektedir. Teknoloji gelişiyor. Sizlere yenilikleri sunmaya çalışıyoruz. Bilgilendirme yapılacak. İnşallah faydalı ve verimli bir eğitim olacaktır. Malkara ilçemizde hayvancılığı daha ileri noktalara taşıyacağız. Öğrenmenin yaşı yoktur. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Köy çocuğuyuz, göçü önlemeliyiz"

Tekirdağ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca da yaptığı konuşmada, "Köy çocuğuyuz. Üretmek zorundayız. Genç nesil köylerden göçüyor. Kalan gençlerimizi köylerde tutmalıyız. Gençlerimiz hayvancılıktan uzaklaşmasın. Küçükbaş hayvan üreticisi olmak zor. Ancak Bölgemiz buna uygun. Bakanlığımız bizlere yardımcı oluyor. Özveri göstermeliyiz. Veteriner arkadaşlarımızın da yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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