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Malkara'da "Dünya Temizlik Günü" etkinliği

Malkara ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

21.09.2019 13:10Malkara'da
Malkara ilçesinde "Dünya Temizlik Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.
Malkara Kent Konseyi tarafından Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan etkinlikte konuşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay, "Dünya Temizlik Günü"nün, doğaya atılmış çöpleri temizlemek ve çevre kirliliği hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlendiğini söyledi.
Akçay, "Şu an buraya gelemeyen, evlerinin önünü, sokağını temizleyerek bizlere destek olan Malkara merkezdeki ve köylerimizdeki gönüllülere de sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum." dedi.
Etkinlik kapsamında Hürriyet Caddesi, Şehitlik Caddesi ve Sinanpaşa piknik alanında temizlik çalışması yapıldı.
Etkinliğe Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, belediye personeli ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

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Kaynak: AA

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