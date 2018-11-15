Malkara'da Kaçak Nargile Tütünü Operasyonu

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 kilogram açık nargile tütünü ile 96 paket kaçak nargile tütünü el geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde kaçak nargile tütünü satışı ve kullanımı yapıldığı ihbarını aldı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, cam kavanozlar içerine gizlenmiş 3 kilogram açık nargile tütünü ile 96 paket kapalı nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan E.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis,Tekirdağ,Malkara
15 Kasım 2018 Perşembe 15:19