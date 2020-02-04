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Malkara'da kadınlara yönelik "kanser" konulu seminer verildi

Malkara ilçesinde "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla kadınlara yönelik "kanser" konulu seminer gerçekleştirildi.

04.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:30Malkara'da kadınlara yönelik
ilçesinde "Dünya Kanser Günü" dolayısıyla kadınlara yönelik "kanser" konulu seminer gerçekleştirildi.
Toplum Sağlığı Merkezince, Malkara Ticaret ve Sanayi Odasının toplantı salonunda düzenlenen seminerde ebe Nurten Kaynak Göztepe tarafından kanserle ilgili bilgiler aktarıldı.
Kanserde erken teşhisin önemine dikkati çeken Göztepe, "Erken tanıda amaç, toplumda sık görülen hastalığın tamamen yok edilme şansının yüksek olmasıdır. Tanısı erken konulabilen, dolayısıyla tedavi şansı daha yüksek olan ve toplumda en sık görülen kanserler arasında kadınlarda meme kanseri ve rahim ağzı kanseri geliyor." dedi.
Seminerde Diyetisyen Merve Akbulut da "obezite" konulu sunum yaptı.

Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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