15 Aralık 2018, 14:32
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Malkara'da Kan Bağışları Alındı

Malkara

Tekirdağ'ın Malkara ilesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Tekirdağ'ın Malkara ilesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılayı Malkara Şubesi ve Kızılay Kan Merkezi Çorlu Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Hükümet Konağı önünde konuşlanan mobil kan bağışı
otobüsünde, vatandaşlardan kan bağışları alındı.

Kampanyada 70 ünite kan toplanırken, Kızılay Çorlu Kan Merkezi doktoru Metin Karadağ, her sağlıklı insanın üç ayda bir kan bağışında bulunması gerektiğini, her kan bağışının 3 insanın hayatını kurtardığını belirtti.
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:32