Malkara'da Kan Bağışları Alındı

Tekirdağ
'ın Malkara
ilesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Türk Kızılayı
Malkara Şubesi ve Kızılay Kan Merkezi Çorlu
Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Hükümet
Konağı önünde konuşlanan mobil kan bağışıotobüsünde, vatandaşlardan kan bağışları alındı.
Kampanyada 70 ünite kan toplanırken, Kızılay Çorlu Kan Merkezi doktoru Metin Karadağ
, her sağlıklı insanın üç ayda bir kan bağışında bulunması gerektiğini, her kan bağışının 3 insanın hayatını kurtardığını belirtti.
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:32