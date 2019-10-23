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Malkara'da kanser semineri

Malkara İlçe Sağlık Müdürlüğünce "meme kanseri semineri" düzenlendi.

23.10.2019 15:52Malkara'da kanser semineri
Malkara İlçe Sağlık Müdürlüğünce "meme kanseri semineri" düzenlendi.
Sosyal Dayanışma Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Dr. Özge Nur Görür, meme kanserinin kadınlarda en fazla görülen kanser türü olduğunu söyledi.
Kanserde erken tanının önemine işaret eden Görür, şöyle devam etti:
"Erken tanıyla ölüm oranı ciddi şekilde azalmaktadır. Meme kanserinde bölgede çoğunlukla ağrısız sert yapılı, hareket ettirilebilen ve büyüyebilen şişlikler meydana gelebilir. Aynı zamanda gözle görülebilen şekil değişiklikleri, baş çevresinde renk değişimi, çatlaklar ve yaraların oluşması da ortaya çıkan başlıca belirtiler arasındadır."
Görür, Süleymanpaşa ve Çorlu Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim merkezlerinde (KETEM) erken teşhis amacıyla ücretsiz hizmet verildiğini kaydetti.

Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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