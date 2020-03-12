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Malkara'da kaynakçılık kursunu bitirenlere sertifikaları verildi

Malkara ilçesinde kaynakçılık kursunu bitiren 33 kişiye sertifikaları törenle verildi.

12.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:58
Malkara'da kaynakçılık kursunu bitirenlere sertifikaları verildi
Malkara ilçesinde kaynakçılık kursunu bitiren 33 kişiye sertifikaları törenle verildi.
Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Trakya Sosyal Gelişim ve Gençlik Derneğince açılan kursu başarıyla tamamlayanlar için tören düzenlendi.
Aile Yaşam Merkezinin toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sevdican Doğan 40 saat süren kursu başarıyla tamamlayan 33 kişinin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.
Doğan, "Artık hiç bir işte belgesiz eleman çalışamayacak. Bu şekilde işçi çalıştıran iş yerlerine büyük para cezaları, tekrarında ise iş yeri kapatma cezaları verilecek." dedi.
Trakya Sosyal Gelişim ve Gençlik Derneği Başkanı Hüseyin Tura ise açtıkları 2 kursun devam ettiğini, belgesiz ve vasıfsız kimse bırakmayacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler : Trakya Bölgesi, Malkara, Güncel

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