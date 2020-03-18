Malkara'da konteyner yangını
Malkara ilçesinde çobanların kaldığı konteyner, yangında kullanılamaz hale geldi.
18.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:52
Malkara ilçesinde çobanların kaldığı konteyner, yangında kullanılamaz hale geldi.
Yenice Mahallesi'nde çobanların kaldığı İbrahim Ateş'e ait konteynerde, elektrik kontağından yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Konteyner kullanılamaz hale geldi.
Yenice Mahallesi'nde çobanların kaldığı İbrahim Ateş'e ait konteynerde, elektrik kontağından yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Konteyner kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
Etiketler : İbrahim Ateş, Malkara, Yenice, Güncel
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