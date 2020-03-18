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Malkara'da koronavirüs tedbirleri artırıldı

Malkara ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

18.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:00
Malkara'da koronavirüs tedbirleri artırıldı
Malkara ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının talebi üzerine ilçede dezenfekte çalışması başlattı.
Oda Başkanı İsmail Şen, yaptığı açıklamada, ilçede çalışan 65 ticari taksi ile 275 servis, okul, mahalle ve şehir içi minibüslerini ilaçlattıklarını söyledi.
İlçede koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Tekirdağ, Malkara, Güncel

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