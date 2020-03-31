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Malkara'da mahalle muhtarlarına dezenfektan dağıtıldı

Malkara ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında mahalle muhtarlarına dezenfektan dağıtıldı.

31.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:18
Malkara'da mahalle muhtarlarına dezenfektan dağıtıldı
Malkara ilçesinde koronavirüsle mücadele kapsamında mahalle muhtarlarına dezenfektan dağıtıldı.
Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme , yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı tüm mahallelerde virüs tehlikesine karşı dezenfektan dağıttıklarını söyledi.
Çeşme, şunları kaydetti:
"Üyelerimizin aidatları birikmişti. Bu dönemde en iyi iş koronavirüs mücadelesi kapsamında köylerimizi ilaçlamak olacaktı. Bizler de 2 ton dezenfektan alarak mahalle muhtarlarımıza dağıttık. Tüm mahallelerimiz, muhtarlarımız tarafından traktöre takılacak ilaçlama makineleri ile ilaçlanacak. İnşallah hep birlikte koronavirüsü yeneceğiz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Malkara, Çeşme, Güncel
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