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Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı

Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı Tekirdağ Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek, belediye ekiplerince özgürlüğüne kavuşturuldu.

12.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:16
Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı
Malkara 'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek kurtarıldı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da metruk binada bağlı halde bulunan eşek, belediye ekiplerince özgürlüğüne kavuşturuldu.
Gazibey Mahallesi Dere Çıkmazı Sokak'taki metruk bir evin içerisine bağlanıp terk edilen ve günlerdir aç susuz bırakılarak ölüme terk edilen eşek, duyarlı gençlerin sesleri duyması üzerine Malkara Belediyesi'ne bildirildi.
Metruk eve gelen Zabıta ve Belediye Veterinerliği tarafından bağlı olduğu yerden kurtarılan başıboş eşek, otluk alana salındı.

Kaynak: İHA

Etiketler : Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

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