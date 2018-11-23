Malkara'da Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı

Malkara
Müftülüğü tarafından Mevlid-İ NebiHaftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Mevlid-i Nebi Haftası, Malkara ilçesinde müftülükçe düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Malkara Kültür Sarayında düzenlenen etkinliğin açılışı, İstiklal Marşı ve Kura'n-ı Kerim tilavetiyle yapıldı. Tekirdağ
Müftüsü İsmailİpek, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Peygamber'i anlamak, Peygamber'i tanımak kuru kuruya sevgiyle olmaz.Peygamber'in öğretilerini yaşadığımız ölçüde, biz ona olan bağlılığımızı göstermiş oluruz." dedi.
Malkara