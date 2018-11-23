23 Kasım 2018, 17:07
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Malkara'da Mevlid-i Nebi Haftası Kutlandı

Malkara

Malkara Müftülüğü tarafından Mevlid-İ Nebi Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Malkara Müftülüğü tarafından Mevlid-İ Nebi
Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mevlid-i Nebi Haftası, Malkara ilçesinde müftülükçe düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Malkara Kültür Sarayında düzenlenen etkinliğin açılışı, İstiklal Marşı ve Kura'n-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Tekirdağ Müftüsü İsmail
İpek, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Peygamber'i anlamak, Peygamber'i tanımak kuru kuruya sevgiyle olmaz.
Peygamber'in öğretilerini yaşadığımız ölçüde, biz ona olan bağlılığımızı göstermiş oluruz." dedi. Malkara
23 Kasım 2018 Cuma 17:07