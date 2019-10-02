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Malkara'da öğrencilere "trafik eğitimi" verildi

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, öğrencilere "trafik eğitimi" verildi.

02.10.2019 15:23Malkara'da öğrencilere
Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, öğrencilere "trafik eğitimi" verildi.
Trafik polisi Recep Budak, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, trafiğin, insanların, araçların, hayvanların kara yolundaki hal ve hareketleri olarak tanımlandığını söyledi.
Öğrencilerin okula gelip giderken veya okul bahçesinden çıktıkları andan itibaren "yaya" olduğunu anlatan Budak, "Sürücüler ve araçlar nasıl trafikte birer etken ise, sizler de trafikte yaya olarak etkensiniz." dedi.
Budak öğrencilere, trafikte uyulması gereken kurallar, bisiklet yolu, yaya, yaya yolu, yaya geçitleri, emniyet kemeri ve trafikte seyreden araçlar hakkında bilgi verdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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