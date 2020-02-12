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Malkara'da öğrencilere "trafik eğitimi" verildi

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine "trafik eğitimi" verildi.

12.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:56Malkara'da öğrencilere
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine "trafik eğitimi" verildi.
Trafik polisi Recep Büyük, eğitimin ardından yaptığı konuşmada, trafiğin, insanların, araçların, hayvanların kara yolundaki hal ve hareketleri olarak tanımlandığını söyledi.
Öğrencilerin okula gelip giderken veya okul bahçesinden çıktıkları andan itibaren "yaya" olduğunu anlatan Büyük, "Sürücüler ve araçlar nasıl trafikte birer etken ise, sizler de trafikte yaya olarak etkensiniz." dedi.
Büyük, öğrencilere, trafikte uyulması gereken kurallar, bisiklet yolu, yaya, yaya yolu, yaya geçitleri, emniyet kemeri ve trafikte seyreden araçlar hakkında bilgi verdi.

Emniyet Müdürlüğü, Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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