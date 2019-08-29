Haberler» 3. Sayfa» Haber

Malkara'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Malkara'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

29.08.2019 21:26
Malkara'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şahin Mahallesi yolu üzeri Hasköy ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin istikametine seyreden Mustafa Gür yönetimindeki 59 ZK 415 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, şarampole devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Gür, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Malkara'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ, Malkara, Gür, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:32   Bursa'da alt geçitten sızan gaz korku saçtı
22:30   Havuz kenarına düşen yaşlı adam öldü
22:30   Bursa'da alt geçitten sızan gaz ekipleri alarma geçirdi
22:14   Sarıyer'de trafik kazası: 5 yaralı
22:13   Sarıyer'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
22:11   Düğün evinde bahşiş zarfı kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
21:41   Gündüz tartıştığı yakın arkadaşını gece bıçaklayarak öldürdü