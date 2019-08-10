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Malkara'da otomobil takla attı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.

10.08.2019 19:42 Malkara'da otomobil takla attı: 2 yaralı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Sağlamtaş Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şarköy istikametine seyreden Ersan G. yönetimindeki 34 BBC 264 plakalı otomobil, Çınarlıdere Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, yolun sol tarafına devrildi. Kazada, araçta bulunan Dilek G. ve Diler G. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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