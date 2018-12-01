Malkara'da Rögar Kapağı Hırsızlığı

Malkara
ilçesinde TESKİ'ye ait yağmur suyu mazgal kapakları ile kanalizasyon rögar döküm kapakları çalındı.
TESKİ Malkara Şube Müdürü Kenan Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamasında, mazgal ve rögar kapaklarının çalınmasının ilçede ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyledi.
Camiatik, Hacıevhat Mahallesi ve TOKİ Konutları mahallelerindeki hem yağmur suyu kanal mazgallarının kapakları, hem de kanalizasyon rögar döküm kapakların çalındığını vurgulayan Taşkın, "Mazgal ve kanalizasyonların açık kalması tehlike yaratıyor. Defalarca olan bu olaylardan dolayı bizler de vatandaş da mağdur. Bunların acilen bulunması lazım." diye konuştu. Polis
ekipleri de hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Malkara
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:30