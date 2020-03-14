Malkara'da "Romanları İstihdama Kazandırma İlçe Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
Malkara ilçesinde "Romanları İstihdama Kazandırma İlçe Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.
14.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:14
Malkara ilçesinde "Romanları İstihdama Kazandırma İlçe Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.
Kaymakamlığın toplantı salonunda, Tekirdağ Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan "2020-2021 Tekirdağ İli Roman Stratejik Eylem Planı" çerçevesinde, Malkara Kaymakamlığının koordinasyonunda İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, istihdam konusu ele alındı.
Kaymakam Erkan Karahan başkanlığında düzenlenen toplantıda, Malkara'da yaşayan Roman vatandaşların iş hayatına katılmalarının sağlanması, nitelikli ve güvenceli işlerde istihdamın artırılması konuları görüşüldü.
Bu kapsamda İŞKUR, SYDV, Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "İş Kulübü Eğitimi" ve çeşitli alanlarda meslek becerisi kazandırılacak kursların açılması kararlaştırıldı.
Kaymakamlığın toplantı salonunda, Tekirdağ Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce hazırlanan "2020-2021 Tekirdağ İli Roman Stratejik Eylem Planı" çerçevesinde, Malkara Kaymakamlığının koordinasyonunda İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, istihdam konusu ele alındı.
Kaymakam Erkan Karahan başkanlığında düzenlenen toplantıda, Malkara'da yaşayan Roman vatandaşların iş hayatına katılmalarının sağlanması, nitelikli ve güvenceli işlerde istihdamın artırılması konuları görüşüldü.
Bu kapsamda İŞKUR, SYDV, Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "İş Kulübü Eğitimi" ve çeşitli alanlarda meslek becerisi kazandırılacak kursların açılması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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