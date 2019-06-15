15.06.2019 08:50
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Malkara'da sağanak ile rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Malkara

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan dolu, sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan dolu, sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, sağanak ise yolları göle çevirdi, sürücüler zor anlar yaşadı. Tekirdağ- Çanakkale karayolu ise bir süre ulaşıma kapandı.
Malkara'da saat 21.00 sıralarında aniden bastıran şiddetli dolu ve ardından başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarın devirdiği ağaçların altında kalan bazı araçlar hasar gördü. Yolların göle döndüğü ilçede trafik dururken, sürücüler yolda kaldı. Göle dönen ve çukur oluşan Tekirdağ-Çanakkale karayolunda ulaşım bir süre durdu. Karayolu üzerinde hasarlı trafik kazaları yaşanırken, mahsur kalan araçların bazıları sürücü ve çekici yardımıyla kurtarıldı. Ekiplerin çalışması ise sürüyor.


- Tekirdağ
Kaynak: DHA
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