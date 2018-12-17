Malkara'da Sağlıklı Beslenme Semineri Verildi

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Malkara Toplum Sağlığı Merkezi, ilçedeki okullarda sağlıklı beslenme semineri verdi.Malkara Toplum Sağlığı Merkezi Diyetisyeni Merve Akbulut ve Hemşire Nurten Göztepe, ilçedeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Hacıilbey İlkokulunda öğrencilere yönelik fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme konularında seminer verdi.Diyetisyen Akbulut, yaptığı konuşmada, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlığın temeli olduğunu belirterek, "Spor ve yürüyüş çok önemli. Hareket her zaman iyidir. Aynı zamanda öğrenciler için kahvaltı gençlikte çok önemli bir yere sahip." dedi.