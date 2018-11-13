13 Kasım 2018, 17:21
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Malkara'da Satranç Turnuvası Düzenlendi

Malkara

Tekirdağ'ın kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Malkara'da satranç turnuvası düzenlendi.

Tekirdağ'ın kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Malkara'da satranç turnuvası düzenlendi.

Malkara Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Malkara İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvası, Belediye Kapalı Düğün Salonunda yapıldı.


Türkiye Satranç Federasyonu Malkara İlçe Temsilcisi ve Milli Hakem Fahri Çelik ve Sevdican Doğan'ın hakemliğini yaptığı turnuvada, miniklerde Şeyma Nur Özçiçek, küçük erkeklerde Alperen Göztepe birinci, yıldız erkeklerde Özenç Aktan Akay, yıldız kızlarda da Belinay Geçek birinci oldu.
13 Kasım 2018 Salı 17:21