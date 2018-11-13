Tekirdağ
'ın kurtuluşunun 96. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Malkara
'da satranç turnuvası düzenlendi.
Malkara Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Türkiye
Satranç Federasyonu Malkara İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen satranç turnuvası, Belediye Kapalı Düğün Salonunda yapıldı.
Türkiye Satranç Federasyonu Malkara İlçe Temsilcisi ve Milli Hakem Fahri Çelik
ve Sevdican Doğan'ın hakemliğini yaptığı turnuvada, miniklerde Şeyma Nur
Özçiçek, küçük erkeklerde Alperen Göztepe birinci, yıldız erkeklerde Özenç Aktan Akay, yıldız kızlarda da Belinay Geçek birinci oldu.