Haberler » Güncel » Malkara'da satranç turnuvası yapıldı - Haber

Malkara'da satranç turnuvası yapıldı

Malkara'nın kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.

10.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:00Malkara'da satranç turnuvası yapıldı
'nın kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında satranç turnuvası düzenlendi.
Malkara Kapalı Belediye Düğün Salonunda yapılan turnuva sonunda küçükler kategorisinde Eymen Naz birinci, Şeymanur Özçiçek ikinci, Eymen Uncuoğlu ise üçüncü, yıldızlar dalında, Galip Ozan Ertan birinci, Atıf Karahan Koca ikinci, Anıl Erköse ise üçüncü oldu.
Gençlerde ise Cansu Baykuşlar birinci, Beyza Kurubaş ikinci, Melikşah Kıran ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.
Turnuvada, Türkiye Satranç Federasyonu Malkara İlçe Temsilcisi Fahri Çelik ve Malkara Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sevdican Doğan, hakem olarak görev aldı.
Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri 14 Kasım Perşembe günü Malkara'nın Kurtuluş Bayramı etkinliklerinde verilecek.

Malkara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:46 FUAT OKTAY TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İŞ FORUMU'NDA KONUŞTU (3)
16:46 Rusya'nın İdlib'e hava saldırısında 5 sivil öldü
16:46 İran: "Sayın Erdoğan'ın bölge ülkeleriyle ilgili açıklaması yerinde ve önemlidir"
16:45 FUAT OKTAY TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İŞ FORUMU'NDA KONUŞTU (1)
16:45 FUAT OKTAY TÜRKİYE-KAZAKİSTAN İŞ FORUMU'NDA KONUŞTU (2)
16:21 Mustafa Kemal İngiliz istihbarat raporlarında: Tehlikeli biri ve zıtları desteklenmeli, rakipleri bir araya getirilmeli
16:00 Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı
15:43 Gürgen Öz, 4 kardeşin intiharı sonrası video çekerek Nusret Gökçe'de altın et yiyenlere ateş püskürdü: Gerizekalılar
15:37 YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi
15:08 Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Binlerce kişi Büyük Önder Atatürk'ü andı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 16:47:07