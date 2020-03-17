Malkara'da sessizlik hakim
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla toplu alanlarda faaliyetlerin durdurulması sonrasında sokaklar sessizliğe büründü.
17.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:03
Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla toplu alanlarda faaliyetlerin durdurulması sonrasında sokaklar sessizliğe büründü.
Salgından korunmak amacıyla toplu alanlarda faaliyetlerin durdurulması sokağa da yansıdı. Sokakta yürüyen vatandaşlar, devletin aldığı kapatma kararının sağlık açısından doğru bulduğunu söyledi.
Malkaralı bir vatandaş, "Şu anki durumda gideceğiz evlerde uyuyacağız. Ara sıra hava almaya çıkıp, güneşleniyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
Salgından korunmak amacıyla toplu alanlarda faaliyetlerin durdurulması sokağa da yansıdı. Sokakta yürüyen vatandaşlar, devletin aldığı kapatma kararının sağlık açısından doğru bulduğunu söyledi.
Malkaralı bir vatandaş, "Şu anki durumda gideceğiz evlerde uyuyacağız. Ara sıra hava almaya çıkıp, güneşleniyoruz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu