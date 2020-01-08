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Malkara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde şiddetli rüzgar, hayvan çiftliği ile bir deponun çatısını uçurdu.

08.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:27Malkara'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde şiddetli rüzgar, hayvan çiftliği ile bir deponun çatısını uçurdu. Olayda çiftlik ve depoda maddi hasar meydana geldi.

Malkara'da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir hayvan çiftliği çatısı ile Kürtüllü Mahallesi'nde bir evin yanındaki balya deposunun çatısını uçurdu. Yerinden kopan çatılardan biri tarlaya savrulurken, diğeri ise evin bahçesine düştü. Ayrıca şiddetli rüzgardan bazı elektrik direklerinin kabloları koptu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekiplerince, hasar tespiti için çalışma başlatıldı.  Kürtüllü Mahallesi Muhtarı Gültekin Karadeniz, "Mahallemizde saman deposunun çatısı, şiddetli bir rüzgarla uçtu. Çatı komple gitmiş durumda. Bizi sevindiren, sadece maddi hasar olmasıdır. Allah'a şükür herhangi bir kimseye zarar vermemesi tesellimiz. Kolay kolay uçmayacak çatıyı uçurmuş rüzgar" dedi.



Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

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