01 Aralık 2018, 16:18
»»

Malkara'da Sıfır Atık Projesi Anlatıldı

Malkara

Malkara'da, Sıfır Atık Projesi tanıtıldı.

Malkara'da, Sıfır Atık Projesi tanıtıldı.

Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı amacıyla Malkara Halk
Eğitimi Merkezi Toplantı Salonunda toplantı düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü İhsan Yüksel, toplantıda kamu kurumlarının temsilcilerine proje hakkında bilgi verdi.

Atıkların kaynağında planlı bir şekilde
toplanmasının önemine işaret eden Yüksel, proje sayesinde hem ham madde hem de enerji tasarrufu sağlanacağını kaydetti.

Malkara Kaymakamı Erkan
Karahan, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, tüm paydaşların projeye önem ve
destek vermeleri gerektiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,Halk Eğitimi Merkezi,Malkara
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:18