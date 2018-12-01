Malkara'da Sıfır Atık Projesi Anlatıldı

Malkara
'da, Sıfır Atık Projesi tanıtıldı.
Sıfır Atık Projesi'nin tanıtımı amacıyla Malkara HalkEğitimi Merkezi Toplantı Salonunda toplantı düzenlendi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Şube Müdürü İhsan Yüksel, toplantıda kamu kurumlarının temsilcilerine proje hakkında bilgi verdi.
Atıkların kaynağında planlı bir şekildetoplanmasının önemine işaret eden Yüksel, proje sayesinde hem ham madde hem de enerji tasarrufu sağlanacağını kaydetti.
Malkara Kaymakamı ErkanKarahan, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, tüm paydaşların projeye önem vedestek vermeleri gerektiğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,Halk Eğitimi Merkezi,Malkara
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:18