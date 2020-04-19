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Malkara'da sokaklar dezenfekte edildi

Malkara Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

19.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:06
Malkara'da sokaklar dezenfekte edildi
Malkara Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Malkara Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait araçların tanklarına doldurulan dezenfektan ile cadde ve sokaklar ilaçlandı.
Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, yaptığı açıklamada, salgın bitene kadar dezenfeksiyon çalışmalarının süreceğini söyledi.
Salgının başladığı andan itibaren ilçede ilaçlama çalışmaları yaptıklarını anlatan Yurdakul, "Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde de çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
İlçede dezenfeksiyon çalışmaları hafta içi geceleri hafta sonu ise gün boyu yapılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Ulaş Yurdakul, Malkara, Güncel
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