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Malkara'da sokaklar sessizliğe büründü

Sokağa çıkma yasağının ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokaklar sessizliğe büründü.

11.04.2020 02:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 02:41
Malkara'da sokaklar sessizliğe büründü
Sokağa çıkma yasağının ardından Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği 31 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 00.00'dan itibaren 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından sokaklar hınca hınç dolarken, saat 00.00'dan sonra her yer sessizliğe büründü.

Malkara ilçe merkezinde polis ve bekçiler, sık sık sokakları kontrol ederek, devriye geziyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa
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