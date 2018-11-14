Malkara'da tek başına yaşayan yaşlı adam çıkan yangında hayatını kaybetti

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:10



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:10

Malkara'da tek başına yaşayan yaşlı adam çıkan yangında hayatını kaybettiTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde evinde tek başına yaşayan yaşlı adam, evinde çıkan yangının ardından ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde evinde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Aziz Aydoğan'dan haber alınamaması üzerine eve giren komşuları, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Kapı girişindeki koridorda bir çekyatın yanmış vaziyette olduğu görüldü.İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının geceden çıkıp, söndüğünü tespit etti. Yapılan incelemede, yaşlı adamın yangın sonucu karbon monoksit zehirlenmesi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.Olay yerinde savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yaşlı adamın cenazesi otopsiye gönderildi.Olayla ilgili konuşan Kadıköy Mahallesi Muhtarı Yılmaz Sarıkaya, "Felçli olan Aziz Aydoğan'ın tek başına yaşadığı evde sigaranın çekyata düşmesi sonucu yangın çıktığı ve dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.