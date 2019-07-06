06.07.2019 12:59
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Malkara'da trafik kazaları 2 yaralı
Kaynak: DHA
Güncel
Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu konuşurken masadan düşen telefonu havada yakaladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri" genelgesi
Miras için ölmek isteyen karısını ağaca yaslanarak izledi!
Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi
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İran: "İngiltere Petrol tankerimizi bırakmazsa Tahran'ın misillemesinden korksun"
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