Malkara'da trafik kazası: 1 yaralı
Tekirdağ Malkara'da otomobil ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
14.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:33
Tekirdağ Malkara 'da otomobil ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil E. yönetimindeki 59 LJ 784 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye girdiği sırada, Tevfik D. yönetimindeki 34 SE 5208 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan Sadet E. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Kaza, Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil E. yönetimindeki 59 LJ 784 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye girdiği sırada, Tevfik D. yönetimindeki 34 SE 5208 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan Sadet E. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
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