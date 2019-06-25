25.06.2019 10:11
Haberler » Güncel » Haber

Malkara'da traktör yangını

Malkara

Malkara ilçesinde seyir halindeki traktörde çıkan yangında çok sayıda saman balyası yandı.

Malkara ilçesinde seyir halindeki traktörde çıkan yangında çok sayıda saman balyası yandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Dolay'ın kullandığı 59 LF 725 plakalı traktörün römorkunda bulunan saman balyaları, Kalaycı mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yangına önce mahalle muhtarı Kamil Kabak ve vatandaşlar müdahale etti. Daha sonra itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Çıkan yangında 80 balya saman, traktör kasası ve traktörün bir bölümü yandı.
Bu arada yangının, traktörün bacasından çıkan kıvılcımların traktör kasasındaki saman balyalarını tutuşturmasıyla çıktığı tahmin ediliyor.
Kaynak: AA
Malkara , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
12:27 TÜGVA Bulancak İlçe Temsilciliğinden "İyiliğe İz Bırak" projesi
12:27 Dört yılda 70 yeni bölüm açıldı
12:26 Mangalda içli köfte ilgi görüyor
12:26 59 Diş Hekimi mesleğe uğurlandı
12:25 StartersHub 2018 yatırımlarıyla zirvede
12:24 Aydın ve İzmir'de Hizb-ut Tahrir operasyonu: 9 gözaltı
12:24 QNB First Doctors 36. Doktorlar Tenis Turnuvası sona erdi