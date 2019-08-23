Haberler» 3. Sayfa» Haber

Malkara'da uyuşturucu yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda, yakalanan 2 şahsın üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi.

23.08.2019 20:21 Malkara'da uyuşturucu yakalandı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda, yakalanan 2 şahsın üzerinde bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde polis ekiplerinin bir minibüsün içinde yakaladığı E.V. isimli şahsın üzerinde 3 fişek bonzai maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı E.V. hakkında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu ile ilgili işlem yapıldı. Öte yandan bir kişinin daha ilçe merkezinde üzerinde uyuşturucu ile yakalandığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:47   Irak'ta patlama: 28 yaralı
21:44   Taksim'deki bir mağazada düşen kişi bacağından yaralandı
21:37   Terme çayından 2 kişi kurtarıldı
21:29   Cezaevinden çıkan karısını vurdu
21:27   Sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
21:24   Sevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdi
21:22   Adana'da yabancı uyruklu bir çocuk sulama kanalına düştü