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Malkara'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık bin kişinin katılımı ile bereket ve yağmur duası yapıldı.

20.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:05Malkara'da vatandaşlar yağmur duasına çıktı
TEKİRDAĞ (İHA) – 'ın ilçesinde yaklaşık bin kişinin katılımı ile bereket ve yağmur duası yapıldı.

Yağmur yağmaması nedeniyle Malkara ilçesine bağlı Kavakçeşme Mahallesi'nde 8 mahalleden yaklaşık bin kişinin katılımıyla bereket ve yağmur duası etkinliği düzenlendi. Programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz de katıldı. Yapılan dualar ve okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından kalabalık dağıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: İHA

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