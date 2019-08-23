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Malkara'da yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı.

23.08.2019 20:20 Malkara'da yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, yasa dışı faaliyetlere geçit vermeyen Malkara jandarma ekibi, D-110 karayolu üzeri Alaybey Mahallesi'nde düzenlenen uygulamada bir hafif ticari aracı durdurdu. Yapılan aramada, 3 Filistinli ve 8 İran uyruklu olmak üzere 11 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı. İşlemlerinin ardından 11 göçmen Tekirdağ İl Göç İdaresine sevk edilirken, organizatör şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tekirdağ Cezaevi'ne konuldu.
(Hüseyin Tayyar/İHA)

Tekirdağ, Jandarma, Alaybey, Malkara, Güncel

Kaynak: İHA

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