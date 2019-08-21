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Malkara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Malkara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

21.08.2019 07:26
Malkara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
Malkara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Kaza, D-110 yan yol üzeri Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden ilçe merkezine yan yoldan seyreden Metin Y. yönetimindeki 59 LH 161 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçen yaya halindeki Niyazi G.'ye çarptı.
Yaralanan yaya Niyazi G.(62), olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralanan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Malkara'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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