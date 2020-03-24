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Malkara'da zabıta ekibi maske ve eldiven dağıttı

Tekirdağ Malkara Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıttı.

24.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:32
Malkara'da zabıta ekibi maske ve eldiven dağıttı
Tekirdağ Malkara Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıttı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta başı kurulan pazarda esnafa eldiven ve maske dağıttı. Pazarcı esnafı, hijyen şartlara uyulması konusunda uyarıldı. İlçede faaliyet gösteren bazı iş yerlerini de gezen zabıta ekipleri çalışanlara eldiven ve maske kullanmaları için tebligat yaptı. Ayrıca daha önce tebligat yapılan esnaf, Malkara Belediyesi zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Hijyen kurallarına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Tekirdağ, Malkara, Zabıta, Güncel

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