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Malkara'daki orman yangını

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını havadan söndürme helikopteri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, 200 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

18.09.2019 21:43Malkara'daki orman yangını
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını havadan söndürme helikopteri ve karadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınırken, 200 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.
Malkara'nın kırsal Güneşli Mahallesi Karatepe Mevkii'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Malkara Orman İşletme Şefliği ile Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan bir söndürme helikopteri, karadan arazöz, iş makineleri, orman işçileri ile müdahale edildi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 200 dönüm ormanlık alanda bulunan ağaçlar zarar gördü.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



Güneşli, İtfaiye, Malkara, Güncel

Kaynak: DHA

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