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Malkara'dan kısa kısa

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

01.08.2019 14:31 Malkara'dan kısa kısa
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Camiatik Mahallesi'de Şafak Güngör (23) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, İrfan Direk idaresindeki 59 YU 655 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan Güngör, sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Malkara'da iş sağlığı ve güvenliği toplantısı
Malkara Belediyesi tarafından iş sağlığı ve güvenliği toplantısı yapıldı.

Belediye meclis odasında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı ve İşveren Vekili Mustafa Özer, İş Güvenliği Uzmanı Murat Kocaman ve iş sağlığı ve güvenliği Kurulu üyeleri katıldı

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek komisyonca oy birliği ile karara bağlandı.

Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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