Haberler » 3. Sayfa » Malkara Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı - Haberler

Malkara Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Tekirdağ Malkara İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ/PDY kapsamında yapılan operasyon sonrası gözaltına alındı.

14.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:44Malkara Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
Tekirdağ İlçe Komutanı, FETÖ/PDY kapsamında yapılan operasyon sonrası gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Soruşturma kapsamında büfe ve kontörlü sabit hatlardan ardışık arama yaptıkları tespit edilen 176 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında Malkara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen O.O. polis tarafından evinde gözaltına alındı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen O.O.'nun açığa alındığı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Jandarma, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:52  AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Haberler
14:51  Bahçeli: 'Hafter ikna edilmiştir, tezkere düşman çatlatmıştır' - Haberler
14:44  Minik Melisa'nın hayatını kaybettiği kreş davası devam ediyor - Haberler
14:43  Tokat'ta tarihi eser operasyonu - Haberler
14:42  Tokat'ta kaçak içki operasyonu - Haberler
14:41  Son dakika: Ateşkes masasından kalkıp Rusya'yı terkeden Hafter'in milisleri saldırılara devam etmek için toplanıyor - Haberler
14:32  İBB'nin Demirtaş'a ait kitapları satmasıyla ilgili İmamoğlu'ndan açıklama: Her yerde satılıyor - Haberler
14:20  İstanbul'da hırsızlık olayı en çok 05.00 ile 06.00 saatleri arasında oldu - Haberler
14:17  Köpeği bıçaklayarak öldüren adamın savunması şaşırttı - Haberler
14:09  İmamoğlu, eşi üzerinden yapılan Demirtaş eleştirilerine yanıt verdi - Haberler
14.01.2020 14:52:49