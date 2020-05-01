Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Malkara jandarması çocukları sevindirdi

Malkara'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evlerinden çıkmayan çocuklara pasta ve hediyeler götürerek sürpriz yaptı.

Malkara jandarması çocukları sevindirdi
01.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:58
Malkara'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evlerinden çıkmayan çocuklara pasta ve hediyeler götürerek sürpriz yaptı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gönence Mahallesi'nde bir eve giderek 6 yaşındaki Şerif ve kardeşi Azra Çetin'e pasta ile çeşitli hediyeler verdi.
Çocuklar pasta ve hediyeler karşısında sevinç yaşadı.
Anne Fatma Çetin, çocukların bir süredir evden çıkmadıklarını belirterek, "Askerlerin hediye vermesi, çocukların televizyondan görüp hayal ettiği bir şeydi. Böyle bir sürpriz onlara moral verdi." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Malkara, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna’da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı Haberler
Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı
Son Dakika: Türkiye’de 1 Mayıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi
Türkiye’nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti Haberler
Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı Haberler
İntihar ettiği düşünülen iş adamının katili 16 yaşındaki kızı çıktı
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti Haberler
Oğluna verdiği cep telefonu çalınan kadına, çağırdığı polisler 3 bin lira ceza kesti
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Haberler
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye’de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Haberler››Güncel››Malkara jandarması çocukları sevindirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:34: Yemen'de sel nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti - Haber 19:32: Halatlara takılan carreta caretta için seferber oldular - Haber 19:31: FLAŞ - Haber 19:30: Karabük'te kumarhaneye çevrilen iş yerine baskın: 2 gözaltı - Haber 19:27: Öğrencileri ile birlikte sağlık çalışanlarına destek için klip hazırladı - Haber 19:16: Son Dakika: Türkiye'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 84 artarak 3 bin 258'e yükseldi - Haber 19:12: İtalya'da 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 269 artarak 28 bin 236'ya yükseldi - Haber 15:34: Ukrayna'da kızının kesik başıyla yakalanan anne, polise ve hakime bağırdı - Haber 14:58: İspanyol basını, Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceğini yazdı - Spor 14:50: Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti - Haberler