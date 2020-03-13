Malkara Kaymakamı Karahan, muhtarların sıkıntılarını dinledi
Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
13.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:52
Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Karahan, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.
Ardından İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından muhtarlara "ilk yardım eğitimi" verildi.
Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, İlçe Sağlık Müdürü Refet Çeviker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Müftüsü Safi Çınar, İlçe Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Selda Köroğlu da katıldı.
Karahan, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.
Ardından İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından muhtarlara "ilk yardım eğitimi" verildi.
Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, İlçe Sağlık Müdürü Refet Çeviker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Müftüsü Safi Çınar, İlçe Sosyal Dayanışma Vakfı Müdürü Selda Köroğlu da katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : İl Sağlık Müdürlüğü, Malkara, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Güncel
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Güncel
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Güncel
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti