Malkara Kaymakamı Karahan Muhtarlarla Buluştu

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:54



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:54

Malkara İlçesi Kaymakamı Erkan Karahan, ilçede görev yapan 77 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi.Malkara Orduevi'nde yapılan yemekli toplantıda konuşan Kaymakam Erkan Karahan, muhtarların büyük bir sorumluluk üstlendiğini ve görevlerinin ağır olduğunu söyledi.Muhtarlardan mahallelerinde yaşanan tüm olumsuzlukları anında kendilerine, jandarma ve polise bildirmelerini isteyen Karahan, "Mahallenizin sorunlarını, mahalle halkımızın istek ve şikayetlerini de alın ve bizlere en kısa zamanda getirin. El birliği ile çözelim." dedi.