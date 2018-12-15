Malkara Muhtarlar Derneğinden Öğrencilere Giysi Yardımı

Malkara
Muhtarlar Derneğince 70 öğrenciye kışlık kaban ve mont yardımında bulunuldu.
Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı ve İshakça Mahalle Muhtarı Bilal Temurtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğe kayıtlı 70 muhtarın ödediği aidatlardan arta kalan parayla her mahalleden birer öğrenci olmak üzere, toplamda 70 öğrenciye kışlık mont ve kışlık ayakkabı aldıklarını söyledi.
Öğrencilere katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Temurtaş, "Derneğimizin artan bir parası vardı. Bunu da muhtar arkadaşlar ile toplanarak bu şekilde harcamaya karar verdik. Her mahalleden muhtar arkadaşlarımızın belirlediği ihtiyacı olan öğrencimize kışlık mont ve kışlık ayakkabı veya bot aldık. Muhtar arkadaşlarımız da bunları dağıtacak." dedi.
Malkara'ya bağlı 70 mahalleden belirlenen 70 öğrenciye alınan mont ve kışlık ayakkabılar, mahalle muhtarları tarafından öğrencilere dağıtılacak.
15 Aralık 2018 Cumartesi 14:36