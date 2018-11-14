14 Kasım 2018, 14:59
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Malkara'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Malkara

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin düşman İşgalinden kurtuluşunun 96. yılı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinin düşman İşgalinden kurtuluşunun 96. yılı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlk tören Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Çelenk Sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent protokolü Şehitlik Abidesi'nde devam etti. Şehitler Abidesi'nde 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı tören kıtası, şehitler için saygı atışı yaptı.

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, törendeki konuşmasında, bu anlamlı günde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Kutlama etkinlikleri kapsamında şiirler okundu, çeşitli gösteriler yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk,Tekirdağ,Malkara
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:59