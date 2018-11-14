Malkara'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinin düşman İşgalinden kurtuluşunun 96. yılı, düzenlenen törenlerle kutlandı.
İlk tören Hükümet
Meydanı'ndaki Atatürk
Anıtı önünde yapıldı. Çelenk Sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent protokolü Şehitlik Abidesi'nde devam etti. Şehitler Abidesi'nde 95. Zırhlı Tugay Komutanlığı tören kıtası, şehitler için saygı atışı yaptı.
Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul
, törendeki konuşmasında, bu anlamlı günde Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.
Kutlama etkinlikleri kapsamında şiirler okundu, çeşitli gösteriler yapıldı.
Mustafa Kemal Atatürk,Tekirdağ,Malkara
14 Kasım 2018 Çarşamba 14:59