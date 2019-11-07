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Malkara TESKİ'de görev değişikliği

TESKİ Malkara İlçe Şube Müdürlüğü görevine TESKİ'de tekniker olarak görev yapan Nazmi Sağdıç atandı.

07.11.2019 17:47 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:52 Malkara TESKİ'de görev değişikliği
TESKİ Malkara İlçe Şube Müdürlüğü görevine TESKİ'de tekniker olarak görev yapan Nazmi Sağdıç atandı.

Bir süredir Hayrabolu İlçe Şube Müdürü Alpay Çeviren'in vekaleten yürüttüğü Malkara İlçe Şube Müdürlüğü görevine, TESKİ'de tekniker olarak görev yapan Nazmi Sağdıç getirildi. Malkara İlçe Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim törenine, TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Genel Müdür Yardımcıları Fatih Başaran ve Turhan Toprak katıldı.

Devir teslim töreninde konuşan Genel Müdür İçöz, "TESKİ olarak Tekirdağ İl genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu süreçte hizmet adına bazı değişiklikler yapabiliyoruz. Öncelikle bir süredir, Hayrabolu İlçe Şube Müdürlüğü görevini yürütürken, Malkara'ya da vekalet eden ve özveriyle çalışan, Alpay Çeviren'e gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm mesai arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Her zaman çalışırken hak, hukuk ve adaletten yana olmalıyız. Herkese eşit mesafede yaklaşarak, vatandaş odaklı işlerimizi yapmalıyız. Bu anlayışla birlikte yeni göreve gelen Nazmi Sağdıç'a da yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

İçöz, "Vizyonumuz, su kaynaklarının kalite açısından geliştirilmesini, altyapının evrensel standartlara uygun olarak oluşturulmasını esas alan, insana ve çevreye saygılı, dinamik, güçlü ve yatırımcı bir kuruluş olmaktır. Bu anlayışla Tekirdağ İl genelinde TESKİ olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Hayrabolu, Tekirdağ, Malkara, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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