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Malkara Ticaret ve Sanayi Odası toplandı

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) aylık toplantısı yapıldı.

30.10.2019 16:22Malkara Ticaret ve Sanayi Odası toplandı
Malkara Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) aylık toplantısı yapıldı.
Malkara TSO'da düzenlenen toplantıda konuşan TSO Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından alınan karar gereği Barış Pınarı Harekatı'na oda olarak maddi ve manevi destek vereceklerini söyledi.
Güngör, Malkara Organize Sanayi Bölgesinde fabrika inşaatlarının bitiş aşamasında olduğunu ve gelecek yıldan itibaren büyüme için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuracaklarını kaydetti.
Toplantıda odanın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Meclis Başkanı, Malkara, Altay, Güncel

Kaynak: AA

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