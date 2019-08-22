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Malkara TSO toplandı

Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı yapıldı.

22.08.2019 12:28 Malkara TSO toplandı
Malkara Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Toplantısı yapıldı.
2019 yılı temmuz ayına ait aylık mizanın tetkiki ve yönetim kurulu faaliyetleri konusunda bilgilendirmenin ardından, "Ulusal ve yerel sosyo-ekonomik göstergelere ait istatistiki bilgilendirme sunumu" gerçekleştirildi.
Toplantıda "Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi" ile "Trakya Bölgesi Dijital Dönüşüm E-Ticaret Merkezi Projesi" de görüşüldü.
Toplantıya TSO Meclis Başkanı Nurdan Altay Güngör, Meclis Katip Üyesi Mehmet Eskicioğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Salih Güler, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahir Yıldırım ile Oda Genel Sekreteri Sinan Beşer ve üyeler katıldı.

Malkara, Güncel

Kaynak: AA

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