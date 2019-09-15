Haberler » Güncel » Haber

Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 23. Geleneksel Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri yapıldı.

15.09.2019 18:58Malkara yağlı güreşleri nefesleri kesti
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 23. Geleneksel Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri yapıldı.

Malkara Belediyesi tarafından düzenlenen Malkaralı Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri, Meşatlık mevkiindeki Fehmi Özkan Güreş Sahasında binlerce kişinin katılımıyla coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Malkaralı Pehlivan Fehmi Özkan Geleneksel Yağlı Güreşleri yeni ağası Ergün Bakırhan oldu.

Başpehlivanlık final müsabakasında Kırkpınar'ın başpehlivanı Orhan Okulu ile karşı karşıya gelen Serhat Gökmen rakibini yenerek Malkara'nın Başpehlivanı oldu. - TEKİRDAĞ

Fehmi Özkan, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:50 Tunus başbakanı, cumhurbaşkanlığı yarışında yenilgiyi kabul etti
03:42 Trump'tan "muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı
03:30 Bodrum'da makilik alanda yangın
03:20 Suudi Arabistan petrol üretimine kısmen başlayabilir
02:48 Dha yurt bülteni-16
02:30 Trump, Modi ile görüşecek
02:29 Muğla'nın bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı - 2